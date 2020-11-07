درة مهددة بالسجن بسبب منع تعدد الزوجات في تونس

المصدر: البيان الإلكتروني

تواجه الفنانة التونسية درة بعض المشاكل التي قد تصل إلى السجن، بسبب زواجها من رجل قيل إنه غير منفصل عن زوجته الأولى، وهو ما يمنعه القانون التونسي.

وكشفت الكاتبة التونسية نزيهة غضباني، أن "قانون تونس يجرّم الزواج الثاني ويمنع التعدد، مما قد يعرض درة للحبس لمدة عام وغرامة مالية".

وأضافت: "درة تنتمي لعائلة عريقة بالعاصمة التونسية، وكانت من أشد المدافعين عن حقوق المرأة بالإضافة إلى موهبتها ونجوميتها ومكانتها التي تؤهلها للدفاع عن المرأة، إلا أن اقترانها برجل متزوج أمر غير لائق".



وكانت الفنانة درة قد أكدت في وقت سابق أن زوجها رجل الأعمال المهندس هاني سعد رجل مطلق، لتنفي زوجته السابقة وتعلق على هذا التصريح بأنها لا تزال على ذمته ولم ينفصلا،وفقا لوسائل إعلام مصرية

وكانت الفنانة درة عقدت يوم الجمعة الماضي قرانها، واحتفلت بزفافها على المهندس هاني سعد في حفل بسيط بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

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