فنانة مصرية: تلقيت 145 ألف عرض زواج!

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي، أنها تلقت عدداً كبيراً من العروض للزواج منها وذلك بعد انفصالها عن والد أبنائها وتطور أزمة النسب بينهما مؤخرا لا سيّما وأن تلك الأزمة شهدت مناوشات كبيرة بينهما إلى أن انتهت لصالح هالة صدقي .

وقالت صدقي في تصريحات تلفزيونية إن عدد عروض الزواج وصلت إلى نحو 145 ألف عرض .

وعلقت بشكل ساخرة فقالت: قلت لهم لازم تبعتوا السي في”، حيث ردت على التعليقات التي تعجب من خلالها البعض بأنها تتلقى عروضاً للزواج أو أنها تفكر في هذا الأمر بقولها:" اتطلق بس الأول".

وتابعت هالة صدقي: “أنا ندمت إني فضلت 5 سنين ساكتة ولم أقل إن عندي مشاكل عائلية لأني ضيعت على نفسي فرص كتير"، كما أوضحت أنها لا تفكر في الزواج مرة ثانية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز