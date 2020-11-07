سحب «جريمة على ضفاف النيل» من قائمة أفلام العطلات

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

حُذف فيلم الإثارة «جريمة على ضفاف النيل»، أول من أمس، من قائمة أفلام العطلات، ما يهدد فرص إنعاش الصناعة هذا العام. وقالت شركة «والت ديزني»، إن طرح الفيلم المقتبس عن رواية للكاتبة البوليسية آغاثا كريستي، ويقوم ببطولته ممثلون من بينهم جال جادوت وكينيث برانا، سيتأخر إلى أجل غير مسمى.

وكان من المقرر عرض الفيلم في أمريكا الشمالية ومعظم أنحاء العالم في 18 ديسمبر المقبل، وهو أحدث فيلم يتأجل عرضه في الوقت الذي تكافح فيه الصناعة للعودة إلى العمل وسط جائحة فيروس كورونا.

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