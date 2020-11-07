كلب مسعور يلتهم رضيعاً في غرفة نومه

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل طفل رضيع، الجمعة، بعد هجوم كلب ضال ومسعور عليه وعقره داخل منزله بمدينة الاسكندرية شمالي مصر ، وقررت نيابة العامرية ثان سرعة طلب تحريات المباحث حول وفاة الطفل، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة وسؤال أهل الطفل عن الحادث.

وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوفاة طفل رضيع حديث الولادة يبلغ من العمر شهرا نتيجة هجوم كلب ضال عليه وعقره بالرأس ومختلف أنحاء الجسم.



ووفق صحيفة اليوم السابع انتقل ضباط مباحث القسم، إلى محل الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة طفل رضيع يدعى به آثار عقر بمنطقة الرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتوفى فى الحال.



وبسؤال والد الطفل قرر أنه حال تواجده هو ووالدة الطفل بمنزلهما بالطابق الأول، تسلل كلب ضال إلى غرفة الطفل الصغير وقام بعقره بالرأس والجسم، وتوفى وحال محاولة تدخل الأم قام الكلب بعقرها فى ذراعها الأيمن مسببا لها إصابات، الأمر الذى دفعها للصراخ والاستغاثة بالأهالى بالمنطقة، وتم قتل الكلب بمعرفة أهالى القرية، ونقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى العامرية العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

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