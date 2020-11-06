الفنانة انتصار الشراح تدخل العناية المركزة

المصدر: البيان الإلكتروني

نقلت الفنانة انتصار الشراح، إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت. إثر مضاعفات أصابتها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء.

وقالت الكاتبة مريم القلاف التي كانت على تواصل مع الشراح لحظة بلحظة: "كانت أم سالم تشتكي في السابق من ألم في المعدة، ما استدعى ذهابها الى إحدى المستشفيات الخاصة حيث خضعت لمنظار لمعرفة السبب، وحينها أخبرها الطبيب أنه سوف يعطيها مضاداً حيوياً كمرحلة أولية، وفي حال عدم استجابة جسمها له يجب اجراء عملية جراحية، وهو ما حصل فعلاً إذ تم نقلها بسيارة اسعاف إلى المستشفى الأميري، وعلى الفور أجريت لها العملية." بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وأضافت القلاف: "هي تعاني أساساً من مشاكل في الكلى ولديها الضغط والسكر ي، وهو ما أثر عليها بعد العملية، ولهذا تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنانة القديرة، طالبين الدعاء لها من جمهورها ومحبيها، كما تفاعل مع الخبر العديد من نجوم الساحة الفنية حيث تمنوا الشفاء العاجل للشراح.

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