يسرا تكشف عن نتيجة فحص كورونا بعد إصابات مهرجان الجونة

المصدر: البيان الإلكتروني

طمأنت الفنانة القديرة يسرا جمهورها ومتابعي ها بعد محاولات الاطمئنان عليها بسبب انتشار إصابات فيروس كورونا بين الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة حيث كتبت عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام"، أحب أطمن كل حبايبى وكل الناس اللي بيطمنوا عليا.. إنى عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية.



وتابعت، أنا بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميعا".

يشار إلى أن يسرا قدمت آخر أعمالها مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، وإخراج سامح عبد العزيز.

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