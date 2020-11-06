إصابة الفنانة بسمة بكورونا بعد مشاركتها في مهرجان الجونة

المصدر: البيان الإلكتروني

أُصيبت الفنانة بسمة بفيروس كورونا، عقب مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وأعلن الصحفي هاني عزب بحزب صحيفة الشروق، عبر صفحته الفنية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نبأ الإصابة، قائلًا: "الفنانة بسمة من المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي تعرضت للإصابة بڤيروس كورونا وتخضع حاليًا للعزل.. ولكنها لم تعلن عن

إصابتها حتى الآن. خالص الأمنيات بالشفاء العاجل وعلى المخالطين توخي الحذر".

وأصيب العديد من المشاركين بمهرجان الجونة السينمائي، حيث شهدت من قبل إصابة مطرب الراب ويجز، بالإضافة إلى الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن، ومصممة الأزياء ريم العدل.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز