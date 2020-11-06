فنانة مصرية جديدة تصاب بفيروس كورونا عقب عودتها من مهرجان الجونة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت نجمة مسلسل "بـ100 وش" الفنانة الشابة زينب غريب، إصابتها بفيروس كورونا، عبر "ستوري" شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وقالت زينب بحسب صحيفة أخبار اليوم «أي حد تم التعامل معايا مباشرة يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير"، مؤكدة أن حالتها إيجابية بعد الخضوع لفحص الكشف عن كورونا.

وتألقت زينب غريب في مسلسل بـ 100 وش، الذي أذيع في موسم دراما رمضان 2020، عبر دور «رضوى وش».

ويأتي إعلان زينب، - العائدة من مهرجان الجونة مؤخرا - إصابتها بكورونا ليزيد الشكوك حول تفشي الوباء بين حضور المهرجان، حيث أعلنت أيضا الفنانة الشابة سارة عبدالرحمن إصابتها بالفيروس.

وكانت زينب قد أثارت الجدل، في حفل افتتاح مهرجان الجونة، إذ ارتدت العديد من الفساتين وظهرت بإطلالات خاطفة.

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