بعد إصابات في مهرجان الجونة.. شريف منير يكشف نتيجة فحصه لكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان المصري شريف منير نتيجة المسحة الطبية لفحص فيروس كورونا (كوفيد 19) التي أجريت له خلال الساعات الماضية، موضحاً أنها جاءت سلبية.

وقال منير، خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "عملت المسحة الطبية من باب الاطمئنان، الحمد لله سلبي".

وأضاف، معلقاً على الصورة التي التقطت له أثناء إجرائه المسحة: "أوصيكم بالكمامة، على فكرة كاميليا بنتي هي اللي صورتني من غير ما أعرف، علشان كده هتلاقوا مودي ما كانش كويس، وأنا مابحبش التكشير، بحب الضحك، بس معلش هي جت كده".

وخضع شريف منير لفحص فيروس كورونا بعد أنباء عن انتشار عدد من الإصابات بين نجوم مهرجان الجونة السينمائي الذي حضره.

وكان من بين الفنانين الشباب الذين أعلنوا إصابتهم بكورونا بعد المهرجان الفنانة نشوى مصطفى التي ساءت حالتها أخيراً.

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