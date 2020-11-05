بريطاني يراهن على ترامب بـ 5 ملايين دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

حطمت المراهنات على الانتخابات الأمريكية الأرقام القياسية، وتجاوزت حاجز الـ 500 مليون دولار، بينما قرر أحد المراهنين وضع 5 ملايين دولار على ترامب، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

وبحسب موقع "أكشن نيتوورك" فإن قيمة المراهنات على الانتخابات الأمريكية تجاوزت 500 مليون دولار، حيث انهال المراهنين على وضع مبالغ كبيرة من حول العالم على الفائز.

ولم يسبق أن وصلت قيمة المراهنات على الانتخابات الأمريكية لهذا الرقم الكبير من قبل

وتصدر رجل واحد، لم يكشف عن هويته، الأنباء، يوم الأربعاء، بسبب رهانه بمبلغ 5 ملايين دولار على الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ووفقا لموقع |نيويورك بوست"، فإن رجل بريطاني وضع 5 ملايين دولار في جزيرة كوروساو، للرهان على فوز ترامب في الانتخابات.

ووفقا للموقع، فأن المراهن البريطاني المجهول سيحصل على 15 مليون دولار في حال فوز ترامب بالانتخابات.

واتجه المراهن البريطاني لجزيرة كوراساو الكاريبية بسبب القوانين التي تمنع المراهنة على القضايا السياسية في الولايات المتحدة.

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