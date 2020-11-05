مسابقات مهرجان الظفرة تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي- البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق اليوم، مسابقات مهرجان الظفرة بدورتها الـ 14، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وتستمر حتى 30 يناير المقبل.

وقال معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن مهرجان الظفرة يجسد نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما زالت مقولته الخالدة الراسخة ماثلة بهذا الشأن:

«وفاء منا للإبل وما أسدته لأسلافنا ولنا من بعدهم من خدمات وقت أن كنا نعتمد عليها في كل حياتنا وتنقلاتنا ورحلاتنا، فإننا نهتم بها ونكرمها لسابق أفضالها علينا وعلى أجدادنا».

سلالات أصيلة

وأضاف معاليه، إن المهرجان أصبح اليوم وجهة لملاك سلالات الإبل الأصيلة وعنواناً لتأصيل التراث وتعزيز الثقافة، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لصون مشاريع التراث والحفاظ عليه، وجعلنا ذلك نتابع المسيرة بخطى ثابتة.

وبفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «راعي المهرجان»، تم تنمية المهرجان بكل الجوانب، حتى أصبح علامة مميزة على خريطة المهرجانات التراثية، وحلقة وصل بين الأجيال، ومناسبة لإحياء التراث وتخليده في الذاكرة.

وتعزيز الروح الوطنية في الأجيال الناشئة، فضلاً عن تسليطه الضوء على دور الإبل في ثقافة وتراث دولة الإمارات ودول الخليج، للحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وتشجيع ملاك الإبل على اقتنائها، إلى جانب الحفاظ على العديد من السلالات الأصيلة للصقور والسلوقي وغنم النعيم.

نسخة استثنائية

وأوضح عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية أن انطلاق الدورة الـ 14 من مهرجان الظفرة، هذا العام يأتي بشكل استثنائي في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).

حيث ستقتصر على مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم وسباق الخيول العربية الأصيلة ومزاينة الصقور ومسابقة الصيد بالصقور ومزاينة السلوقي وبطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر ومسابقة الرماية ومزاينة غنم النعيم، مشيراً إلى أن هذه الدورة من المهرجان لن تشمل السوق الشعبي وفعالياته، وذلك حرصاً على السلامة العامة وسلامة المشاركين والعاملين.

جوائز المسابقات

وأوضح أن هذه الدورة تقدم أكثر من 600 جائزة موزعة على 84 شوطاً ضمن مزاينة الإبل و7 مسابقات تراثية، حيث تشهد مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم 56 شوطاً خصص لها 476 جائزة موزعة على فئتي المحليات والمجاهيم (30 شوطاً لفئة المحليات، و26 شوطاً لفئة المجاهيم)، فيما خصص للمسابقات التراثية نحو 125 جائزة.

ومن ناحيته أكد العقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي أن مهرجان الظفرة يعتبر من الفعاليات الأكثر أهمية على مستوى المنطقة، وحقق علامة فارقة على خارطة صناعة المهرجانات والفعاليات التي تهتم بالتراث الإماراتي الأصيل.

وبدوره، قال الدكتور سالم الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير: تأتي مشاركتنا بمهرجان الظفرة إيماناً منا بأهمية توحيد وتنسيق الجهود وتقديم الدعم والإسناد اللازمين لكل الشركاء لإنجاح هذا المهرجان، الذي يحظى بأهمية كبيرة على أجندة الفعاليات، التي تُعنى بالتراث الإماراتي الثري، وتداول قيمه الأصيلة عبر الأجيال الإماراتية المتلاحقة.

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