محمد بن زايد «رجل السلام».. أغنية وطنية لأحلام

المصدر: دبي ـ غسان خروب

«رجل السلام» عنوان اختارته الفنانة الإماراتية أحلام لأحدث أغنياتها الوطنية التي أهدتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي الأغنية التي كشفت عنها أحلام، أمس، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيها تغنت أحلام بمناقب صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، الذي وصفته بـ«سيد التاريخ»، وبأنه «ضياء الكون بأسره»، مؤكدة بين ثنايا الأغنية أن «الشعر وأبياته.. لا تنصف أوصاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولا توفيه حقه».

عمل جديد

أحلام كانت قد أرفقت كليب الأغنية التي نشرتها على إنستغرام وتويتر بتعليق قالت فيه: «هذا العمل إهداء إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد»، مضيفة:

«ربي يطول بعمر بو خالد»، قائلة: «سلام يا المجد الفلاحي بكبره.. يا موطن الأمجاد.. لبيك.. لبيك». الأغنية الجديدة حملت بصمات الشاعرة مولاف في الكلمات، بينما تولى الملحن الإماراتي فايز السعيد وضع الجمل اللحنية للعمل الجديد، الذي تولى زيد عادل توزيعه الموسيقي، وجاسم محمد تولى عمليات المكس والمونتاج، فيما تم إنتاج العمل في أستوديو الطويلة.

رمز عزتنا

في الوقت ذاته، كانت أحلام قد نشرت صورة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في الدولة، وكتبت: «علمنا يرفرف شامخاً، وقلوبنا تردد نفديك بالأرواح يا وطن.. لنحتفل معاً برمز عزتنا وسيادتنا في يوم العلم». كما احتفت أحلام بيوم العلم، حيث قامت بنشر مقطع مصور لها، وهي تردد النشيد الوطني الإماراتي، وأرفقته بتعليق قالت فيه: «تحت راية خفاقة توحدنا بفخر واعتزاز.. دام الأمان وعاش العلم يا إماراتنا».

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