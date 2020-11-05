"الشارقة للمتاحف" تطلق حزمة برامج تفاعلية أفتراضية

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف، عن برامجها الرقمية لشهر نوفمبر (عن بعد)، وتشمل حزمة متنوعة من البرامج التي تستهدف الأطفال واليافعين من عمر 6 – 18 عاماً، والبالغين، وذوي الإعاقة الذهنية وصعوبات التعلم، وذلك بما يتسق مع رسالتها المجتمعية. وتنطلق أولى البرامج بعد غد السبت، ببرنامج توعوي بعنوان «مهنتي المستقبلية»، يقدمها مركز الشارقة للاستكشاف.

وفي الـ 14 من نوفمبر، يقدم مركز الشارقة للاستكشاف عبر التطبيق الإلكتروني «زووم»، برنامجاً بعنوان «فنتازيا العلوم» للأطفال.

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