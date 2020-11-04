كيف تحضر معرض الشارقة للكتاب؟

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت شعار (العالم يقرأ من الشارقة) على أرض مركز إكسبو الشارقة ويستمر حتى 14 نوفمبرالجاري .

ويُقام المعرض هذا العام في دورة استثنائية يستضيف خلالها ناشرين من مختلف بلدان العالم ضمن سلسلة إجراءات احترازية ووقائية تضمن سلامة الزائرين والمشاركين في الحدث.

ودعت هيئة الشارقة للكتابالراغبين بحضور المعرض الضغط على هذا الرابط

https://registration.sibf.com/#/page/register?eid=55&companyCode=SBA62180

او عن طريق الموقع الرسمي

https://www.sibf.com/ar/home

وفي حال عدم التسجيل لن يستطيع أي زائر الدخول .

وكانت الهيئة قد أعلنت عن تخصيص أربعة أوقات مختلفة أمام الزوّار سيحددها سوار ملّون يمنح لكل زائر خلال تواجده في المعرض بهدف تنظيم آلية الزيارات .

وسيكون الراغبون بزيارة المعرض أمام فرصة الاختيار بين أوقات عدة: الفترة الأولى من الساعة 10 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، أما الثانية فمن الواحدة ظهراً حتى الرابعة عصراً، أما الثالثة فمن الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً، فيما ستكون الفترة الرابعة من السابعة مساءً وحتى 10 ليلاً.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز