حضور مميز للمواهب الأدبية الإيطالية

المصدر: الشارقة- البيان

سيتم الاحتفاء بمواهب الأطفال الأدبية الرائدة في إيطاليا في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2020، حيث تستضيف وكالة التجارة الإيطالية، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمركز الثقافي الإيطالي، جناحاً مخصصاً لصناعة الكتب في البلاد. ويستضيف الجناح الإيطالي سبعة ناشرين، يعرضون كتباً تتعلق بمجالات أدبية متعددة، بدءاً من النصوص التي تدور حول الأمومة ومرحلة الطفولة المبكرة، وصولاً إلى قصص الرسوم التوضيحية والإبداعية، وتضم قائمة العارضين: دار كارثوسيا إديزيوني للنشر ودار جالوتشي للنشر ودار لا كوتشينيلا للنشر، ودار إيل ليون فيردي للنشر، ودار وايت ستار بابلشرز للنشر ودار Moon SRL للنشر ودار Silvia Vassena @ Milano للنشر.

وسوف يتاح للزوار الاطلاع على الكتب التي نشرتها دار إيناودي للنشر، وخصوصاً أعمال الكاتبين الإيطاليين كارلو لوكاريلي وإرنستو فرانكو الحاضرين بصورة افتراضية في المعرض. كما يستضيف الجناح الإيطالي بصورة افتراضية إليزابيتا دامي، التي تعمل صحافية ومحررة في صحيفة الروايات الخيالية «ودينت»، فضلاً عن أنها مبتكرة شخصية جيرونيمو ستيلتون الشبيهة بالإنسان، التي ذاع صيتها عالمياً،

وبهذه المناسبة، قال السفير الإيطالي لدى الإمارات، نيكولا لينر: «رغم الصعوبات التي خيمت على هذه السنة بسبب الجائحة، لم تتوقف الشارقة، من خلال المعرض، الذي يُقام هذا العام، عن إظهار قدر كبير من الدينامية الثقافية، إذ يشكل هذا المعرض فرصة أخرى لتوطيد أواصر العلاقات الثقافية الراسخة والرائعة بين إيطاليا ودولة الإمارات في قطاعي الكتب والنشر. تؤمن إيطاليا بالفعل بأن الأدب يمثل أداة تمكين استثنائية للحوار والتواصل بين الدول والناس من كل الفئات العمرية، وقد تجسد ذلك جلياً من قصة نجاح شخصية جيرونيمو ستيلتون، التي حصدت شهرة عالمية، وستكون حاضرة في نسخة المعرض الحالي، من خلال الكاتبة المبتكرة لهذه الشخصية الآنسة إليزابيتا دامي».

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