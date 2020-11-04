«عبايتك ستايلك».. مبادرة تصقل مهارات المصممات الناشئات بالتعاون مع «إسمود دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

«عبايتك ستايلك»، مبادرة مجتمعية هادفة، تركز على دعم المصممات الناشئات إذ تعرض إبداعاتهنّ المذهلة وأفكارهنّ المبتكرة في تصميم العبايات العصرية من خلال تقديم رسومات التصاميم، بهدف الحصول على فرص الفوز بمنح مجانية في التصميم الاحترافي، حيث ستتاح الفرصة للفائزات المختارات لحضور برامج تدريبية في التصميم عبر الإنترنت مع شهادات خبرة معتمدة مقدمة من معهد الأزياء الفرنسي «إسمود دبي»، كما سيحظى المتسابقون غير المهتمين بتصميم العبايات، بفرص ربح جوائز ومكافآت عديدة أخرى.

وترمي هذه المبادرة إلى مواصلة دعم وتمكين المرأة باعتبارها القيمة الأساسية والتعرّف على المواهب المتميزة في المنطقة وتشجيعها لاستكشاف إبداعاتهم والمضي قدماً بمسيرتها المهنية لكي يصبح جميع الموهوبين بالصدد رائدين في مجال تصميم العبايات. ومع دوام التطور الذي تشهده صناعة أزياء العبايات والإمكانات الجديرة بالاهتمام التي نلمسها في السيدات من دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون مبادرة «عبايتك ستايلك» المنصة المناسبة لتقديم الدعم اللازم في صقل مهارات المصمّمات الناشئات وتساعدهن في اتخاذ الخطوة الأولى نحو احتراف مهنة التصميم. ويخوض المشاركون في المسابقة، رحلة تعليمية ممتعة تختتم بالحصول على مجموعة من المكافآت والجوائز.

كما يحظى المشاركون في هذه الفعالية التي تنظم بالتعاون بين شركة «هنكل» ومعهد الأزياء الفرنسي»إسمود دبي)، بفرصة معرفة أهم النصائح العملية للعناية بالعبايات وضرورة أهمية استخدام منظّف متخصّص لضمان عناية مثالية.. وفرص مثيرة للتفاعل مع مؤثرات الموضة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال منصّاتهم واسعة النطاق في المنطقة والتي سيقومون من خلالها بمشاركة خبراتهم ونصائحهم لأحدث الإطلالات العصرية للعباية وأسرار كيفية تنسيق أجمل إطلالة عباية لكل المناسبات، وغيرها المزيد من الأنشطة والجوائز.

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