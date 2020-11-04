أزياء لـ 800 شركة تروي مزيج إبداعات الموضة العالمية

المصدر: دبي - البيان

باقة أزياء وتصاميم متنوعة تحكي جماليات التمازج الإبداعي والتصميمي العالمي، تتناغم في حملة وفعالية متكاملة تعرض تفاصيلها ومفرداتها بشكل جاذب، على واجهة برج خليفة، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، حيث تروي هذه العروض ثقافات التصميم في مجموعة من دول العالم، وذلك ضمن حملة الأزياء «نوفمبر الأسود» السنوية التي تحتفي بمجموعة متنوعة من ألوان وأشكال الموضة والتصميمات الأشهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. وتتضمن الحملة تشكيلات عدة للأزياء تضم تصاميم وإبداعات أكثر من 800 مؤسسة عالمية، حيث تتوافر على الأونلاين في موقع «نمشي» الإلكتروني.

وفي أمسيات أيام الخميس أو الجمعة أو السبت خلال الشهر الجاري، سيعرض على واجهة برج رمز خصم خاص على واجهة المبنى بحيث يحصل المتسوقون في نهاية كل أسبوع أيضاً على خصومات أكبر من الموقع، بالإضافة إلى العروض المستمرة خلال حملة «نوفمبر الأسود».

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