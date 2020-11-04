ابن فنانة معتزلة يعلن تدهور حالتها الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

فوجئ جمهور الفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي بنشر ابنها محمد، مجموعة من الصور لها وهي داخل أحد المستشفيات.

وأكد ابن ميار من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن حالتها الصحية متدهورة.

وكتب: "أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي.. ماما في أمريكا وتعبانة أوي أسألكم الدعا ليها أرجوكم " وفق موقع أخبار اليوم.

وتلقى حساب ميار الببلاوي عشرات التعليقات من متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، بينما تساءل البعض الآخر عن طبيعة مرضها .

والفنانة المصرية قررت أن ترتدي الحجاب منذ سنوات، وابتعدت عن الوسط الفني، بعد أن شاركت في عدد من الأعمال الدينية، ثم اتجهت للتقديم التليفزيوني.

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