بسبب عمر المختار.. الفنان هاني رمزي يعتذر لجمهوره

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتذر الفنان المصري هاني رمزي لمنتقديه عقب إعلانه اسم فيلمه الجديد "عمر المحتار"، الذي واجه هجوماً كبيراً من الجماهير الليبية، بسبب اقترابه من اسم أيقونة النضال ضد الاحتلال الأجنبي عمر المختار الملقب بـ"شيخ المجاهدين".

وقال رمزي، عبر صفحته بموقع "إنستغرام": "أعتذر لكل اللي فهم أننا نقصد السخرية من رمز من رموز الوطن العربي عمر المختار".

وأوضح أن "الفيلم ليس له علاقة به، ونحن صنّاع الفيلم شاغلنا هو إسعاد الناس، وليس الإساءة لأحد، ولذلك سنقوم بتغيير اسم الفيلم، وآسف لما حدث، وأرجو قبول اعتذاري".

وكان أحد المتفاعلين على مواقع التوصل الاجتماعي عبَّر عن غضبه من عنوان فيلم هاني رمزي رمزي قائلاً: "نداء إلى وزارة الثقافة بالحكومتين، وإلى كل صحفي أو ناشط مدني ليبي عدم السكوت، المجاهد عمر المختار رمز الجهاد الليبي، ويجب المطالبة بإيقاف هذا العمل أو تغيير الاسم".

ودعا الحكومة الليبية إلى "مخاطبة الحكومة المصرية، لأن به إساءة وتهكماً على رمز الجهاد الليبي، وقيمة تاريخية كبيرة لليبيا وكل العالم"، مؤكداً أن "تحريف اسم شيخ الشهداء عمر المختار إلى عمر المحتار إساءة كبيرة لا يمكن السكوت عليها، فلا نرضى أن يمس أي حد برموز وأبطال ليبيا، اسم عمر المختار ليس للكوميديا".

يُذكر أن الفيلم يدخل في طابع الأعمال الكوميدية، وهو من تأليف سامح سر الختم وشادي محسن، ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على أبطال العمل.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز