70 مرشحاً للفوز بجوائز «إكسبوجر» بفئاتها العشر

المصدر: (الشارقة - البيان)

كشف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، عن أسماء 70 مرشحاً لنيل جوائز المهرجان بفئاتها العشر، بعد أن استقبلت دورة عام 2020 ـ 2021، أكبر عدد مشاركات منذ انطلاقه عام 2016 .

حيث استقطبت 25384 مشاركة. وجاءت مشاركات المصورين في الدورة الجديدة من جوائز المهرجان من مختلف بلدان العالم، حيث توزعت على 16728 صورة من آسيا، و6335 من أوروبا، و929 من أفريقيا، و881 من أمريكا الشمالية، و301 من أمريكا الجنوبية، و210 من أستراليا والجزر المحيطية.

وشهدت فئة «تصوير الرحلات» أكبر عدد من المشاركات تمثلت بـ6012 صورة، تلتها فئة «البورتريه» بـ4451 صورة، فيما جاءت فئة «التصوير الصحفي» في المرتبة الثالثة بـ2469 مشاركة.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان التي تقام في مركز إكسبو الشارقة في الفترة من 10-13 فبراير 2021، حيث يتم اختيار فائز بالمركز الأول وفائز بالمركز الثاني عن كل فئة من فئات المهرجان، ويفوز المرشح الحاصل على أعلى تقييم بالمركز الأول على مستوى الجوائز، وتعرض جميع الصور المرشحة للفوز في أيام المهرجان.

وحول الإعلان عن أسماء المرشحين، قال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «يحتفي المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) بتجارب رواد التصوير من خلال جوائزه الفريدة التي شهدت تطوراً كبيراً وأصبحت منصة عالمية تجمع المصورين المحترفين والهواة وتمكّنهم من عرض أعمالهم على شرائح أوسع من الجمهور، إضافة إلى أن الجائزة باتت الأداة الرئيسة لاكتشاف المواهب الصاعدة في فن التصوير المعاصر بفئاته الرئيسة المختلفة».

وأضاف: «شهدت المشاركات في جوائز مهرجان (إكسبوجر) نمواً ملحوظاً، وفي هذا الإطار، كانت هذه الدورة فريدة بامتياز، ليس من جهة تسجيل أكبر عدد من المشاركات فحسب، وأيضاً من حيث عدد الدول التي بلغت 125 دولة، ما يشير إلى مشاركة 15 دولة جديدة، وتدل هذه الإنجازات على مكانة المهرجان في مجتمع المصورين المحترفين في جميع أنحاء العالم، وثقة المصورين الهواة به بوصفه منصة ينطلقون منها نحو تحقيق التفوق المهني وتعزيز المواهب الفنية».

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