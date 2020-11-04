زين عوض تتألق في مهرجان الأغنية في الأردن

المصدر: عمّان - البيان

أقامت الفنانة الأردنية المتألقة «زين عوض»، حفلاً في مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني ٢٠٢٠، والذي نظمته وزارة الثقافة. وراعى الحفل الذي أحيته «عوض» غناءً وتقديماً، معايير التباعد الاجتماعي، وأقيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وستتم إذاعته عبر شاشة التلفزيون الأردني.

وأبدت «عوض» سعادتها بهذا المهرجان الغالي على قلوب الأردنيين، مشيدة بالجهود المبذولة من القائمين على المهرجان.

وقالت في تصريحات خاصة: «المهرجان ناجح بكل المقاييس، والجهود التي بذلت كانت كبيرة للغاية.. أوجه التحية والشكر لمدير المهرجان أيمن سماوي على حسن إدارته، وللفنان جهاد سركيس الذي شاركني الحفل».

وتابعت: «شهد المهرجان إعطاء فرص للأصوات الجميلة ابتداءً من مبادرة موهبتي من بيتي، كما شاركت العديد من الأصوات الجميلة في المهرجان».

أصوات واعدة

وأضافت: «أعجبت كثيراً بالأصوات الواعدة التي شاركت، وأعتقد أننا سنراهم نجوماً في المستقبل القريب، في حال توافرت لهم الرعاية والاهتمام».

وتحدثت عن مشاركتها قائلة: «شاركت في اللجنة الأولية لاختيار عشرة المتسابقين الأوائل المتأهلين، وقدمت في حفل الختام باقة من الأغاني التراثية لسمراء البادية سميرة توفيق، ومنها محلا الدار، يومين والثالث، وموال ما ريدو». واختتمت: «شاركت على هامش المهرجان في ندوة صباحية للحديث عن طرق تطوير الفن والإبداع لدى الجيل القادم، في المركز الثقافي الملكي».

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