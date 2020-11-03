إيقاف عضو هيئة تدريس في مصر أهان القرآن الكريم

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر وزير التعليم العالي المصري، خالد عبد الغفار، إيقاف عضو هيئة تدريس في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية عن العمل وإحالته إلى التحقيق العاجل، بسبب تجرؤه على إهانة القرآن الكريم خلال فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، الدكتور حسام عبد الغفار، في بيان نشره موقع "إعلام دوت كوم" الإخباري، أنه "في ضوء متابعة الوزارة لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، والشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، بشأن ما صدر من أحد السادة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، وتم تداوله من خلال مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد وجه وزير التعليم العالي بندب أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية إلى التحقيق العاجل فيما تم تداوله، مع إيقاف السيد عضو هيئة التدريس عن العمل إلى حين ظهور نتيجة التحقيق، على أن تُعرض نتيجة التحقيق خلال 48 ساعة".

يُذكر أن الواقعة جرت خلال مشادة كلامية بين طالب وأحد الأساتذة، وعلَّق الأستاذ على استشهاد الطالب بآية، بكلام لا يليق بقداسة القرآن العظيم.

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