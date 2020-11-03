فنان مصري يعلن تعافيه من مرض خطير

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري إسلام إبراهيم عن تعافيه من فيروس في الكبد، مشيراً إلى أن مرضه كان السبب وراء اعتذاره عن عرض مسرحية "علاء الدين".

وأوضح إبراهيم، وفق ما نشرت صحيفة "الدستور"، أنه أصيب منذ فترة بنزلة شعبية حادة وتم حجزه بالمستشفى عدة أيام، نافياً إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف أن العرض المسرحي الذي كان يعتزم المشاركة فيه يشتمل على استعراضات مجهدة، لذا نصحه الطبيب بالراحة، وتزامن هذا مع بدء تصوير مسلسل "بـ100 وش".

وذكر أنه اكتشف فيما بعد إصابته بفيروس في الكبد، وتحدث مع مخرج مسرحية "علاء الدين" والمنتج مجدي الهواري اللذين تفهَّما الأمر.

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