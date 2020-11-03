وفاة صحفية مصرية بحادث أليم

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت، صباح اليوم، الصحفية المصرية هبة الديب، التي تعمل محررة بقناة النيل للأخبار، إثر تعرضها لحادث أليم عقب خروجها من العمل بنصف ساعة.

ونعى مجلس نقابة الإعلاميين في مصر، بحسب صحيفة "الدستور"، الفقيدة ببالغ الحزن والأسى.

وقال طارق سعدة، رئيس المجلس، إن الزميلة هبة الديب عهدناها إعلامية مهنية كبيرة، إذ عملت مترجمة بإدارة الاستماع السياسي، ثم قناة النيل للأخبار، وأخيراً بمركز أخبار الإذاعة.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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