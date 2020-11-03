بيبي شارك تتصدر يوتيوب بـ 7 مليارات مشاهدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبحت أغنية الأطفال «بيبي شارك» أكثر تسجيلات الفيديو مشاهدة على «يوتيوب»،أمس الإثنين، بعدما تخطت عتبة السبعة مليارات مشاهدة، متفوقة على أغنية «ديسباسيتو» التي حملت اللقب لسنوات.

وخرجت «بيبي شارك»، التي أُنتجت في كوريا الجنوبية، من إطار أغنية الأطفال البسيطة، لتنتشر على نحو واسع عبر شبكة الإنترنت في كل أنحاء العالم، بفضل مشاهدها التصويرية الغنية بالألوان، ولحنها الجذّاب، وكلماتها التي تتكرر كثيراً.

وتجاوز عدد مشاهَدات الأغنية، بنسختها الإنجليزية «بيبي شارك دانس» على «يوتيوب» سبعة مليارات، منتزعة المركز الأول من «ديسباسيتو»، للويس فونسي، ودادي يانكي. وكانت الأغنية نشرت، عبر «يوتيوب»، في يونيو 2016.

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