بعد كلامه عن العلاقة الزوجية.. داعية سعودي يردّ على الانتقادات

المصدر: البيان الإلكتروني

رد الداعية السعودي الدكتور علي المالكي على من هاجموه بسبب كلامه عن العلاقة الزوجية، موضحاً أن كلامه أسيء فهمه وتفسيره من بعض المتربصين.

وقال الدكتور المالكي، على صفحته بـ"تويتر": "الأصل في علاقة المرأة بزوجها هو الاستمتاع الشرعي بحسن العلاقة والمعاشرة بالمعروف في حدود ما أباحه الشرع المطهر، ولفظة (الاستمتاع) لفظة شرعية لا غبار عليها، والمقصود بها النكاح الشرعي والعلاقة المباحة بين الزوجين، وذلك ما تقرر في الكتاب والسنة الشريفة".

وأعرب عن استيائه من سوء فهم بعض المتربصين الذين صرفوا كلامه عن مقصده الأصلي وعلقوا عليه بما لا يليق.

وأوضح: "ليس المقصود من الكلام الانتقاص من شأن المرأة وامتهانها وما فهمه البعض -هداهم الله- من قلة علمهم وفسروا القول بمجرد الهوى، ولم يرجعوا إلى ما تقرر في النصوص الشرعية قبل التشهير والأخذ والرد والخوض بجهل والهجوم على الناس بغير وجه حق".

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