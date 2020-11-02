الصور الأولى من زفاف الفنانة درة

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفلت الفنانة درة، اليوم، بزفافها إلى رجل الأعمال هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة في مصر، بحضور مجموعة من أصدقائها المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

ودعت درة عدداً من الفنانين، أثناء حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، إلى حضور زفافها، من بينهم أحمد السقا، وغادة عادل، ويسرا، وليلى علوي، وعمرو يوسف، وكندة علوش، وإلهام شاهين، وخالد الصاوي.

ونشرت على صفحتها في موقع "إنستغرام" الصور الأولى من حفل الزفاف، معلِّقةً: "ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان".

وأضافت: "الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات، تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكراً وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجداني".

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