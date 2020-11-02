الأحوال المدنية السعودية تمنع تسجيل اسمي «عبدالرسول» و «ملاك»

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وكالة وزارة الداخلية السعودية والأحوال المدنية أن هناك ضوابط تم إقرارها ويجب اتباعها لدى تسجيل أسماء الأشخاص.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن «الأحوال المدنية» أوردت خمسة ضوابط لتسجيل الاسم الأول، وهي كالتالي:

- يجوز تسجيل الاسم معرفا بـ(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة في المجتمع مثل (البراء، العنود، الجوهرة، الوليد...).

- يسجل الاسم مجردا من الألقاب، إذ لا تتم كتابة (السيد... إلخ).

- لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: (المعروف بكذا... إلخ).

- لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل (محمد صالح، محمد مصطفى).

- يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: (عبدالرسول) و (ملاك).

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