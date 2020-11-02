بالفيديو.. اختيار ملكة جمال مصر 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

توجت نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020، وحصلت فيرجينيا هانى على لقب "ميس جراند انترناشيونال" وديانا حامد توجت ملكة جمال البيئة 2020، واختيرت سارة صابر وصيفة ثالثة ومريم صلاح وصيفة رابعة.

كما توجت كنزى الزينى بلقب ملكة جمال المراهقات 2020 وأعلنت سارة رضا وصيفتها الأولى وساندي سالم وصيفتها الثانية وإنجي حلمي الوصيفة الثالثة.

واختارت لجنة تحكيم المسابقة برئاسة د.أمال رزق الفائزات من بين 22 متسابقة، تمت تصفيتهن إلى 12 متسابقة في الحفل الختامي.

أحيت الحفل الفنانة دوللى شاهين التى قدمت أغنية "فيه عندك نظر" ثم "أنا زي أي بنت"، والفنان عماد كمال الذي قدم ميدلي لأغنية هاني شاكر علي الضحكاية وأغنية الفنان إيهاب توفيق "داني".

وتقدمت للمنافسة على لقب ملكة جمال مصر 2020 نحو 350 فتاة من سبتمبر الماضي، تمت تصفيتهم خلال مراحل المسابقة المختلفة التي أقيمت في ظل اجراءات وقائية استثنائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، فخلت المراحل الأولى من مشاركة الجمهور واقتصرت على المتسابقات ولجنة التحكيم، وفق "اليوم السابع".

وتنص شروط المسابقة على ألا يقل طول المتقدمة للحصول على لقب ملكة جمال مصر عن 163 سم ويكون الوزن متناسبًا مع الطول، وأن يتراوح السن بين 20 إلى 29 عامًا، بالإضافة إلى إجادة الإنجليزية وأن يكون جمالها طبيعيًا وأن تتمتع بالثقافة والذكاء.

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