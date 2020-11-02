مؤتمر الناشرين يناقش تحديات القطاع في ظلّ «كورونا»

المصدر: الشارقة – وفاء السويدي

افتتح أمس، في مركز إكسبو الشارقة، مؤتمر الناشرين بمشاركة 317 ناشراً و33 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقشوا جملة من المواضيع التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع النشر في الوطن العربي والعالم في ظلّ انتشار فيروس كورونا، وآلية تكيّف الناشرين معه، وأثر وسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات الافتراضية في تعزيز التواصل بين الناشرين والقرّاء على حدّ سواء.

رؤية وتوجهات

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: نجدد من خلال هذا المؤتمر الالتزام برؤية وتوجّهات مشروع الشارقة الثقافي الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونؤكد أنّ الكتاب قادر على تجاوز كل التحديات التي تَمُرُ على العالم، وحاجةُ الأمم إلى الكتاب هي حاجةٌ للنهوض وصناعة مستقبلٍ أكثر أمناً، وتحضراً.

وتابع: نفتح اليوم صفحة جديدة من مؤتمر الناشرين لنؤكدَ أنَّ صناعة النشر بقدر ما هي صناعة إبداعية تَخدمُ الواقعَ الثقافي، إلا أنها صناعة تحتاجُ إلى خطط ومعايير للنهوض بواقعها، وتوسيع أثرها وحجم مساهمتها في اقتصادات البلدان، ونأمل أن نخرج من خلال هذا المؤتمر برؤى واعدة تخدم راهن صناعة الكتاب ومستقبلها.

محاور الجلسة

«البيان» اطلعت على آراء عدد من الناشرين والاستعداد في ظل ظروف هذه الجائحة، فأشارت هالة عمر رئيس مجلس إدارة هالة للنشر والتوزيع من جمهورية مصر إلى الإجراءات الاحترازية التي قامت بها هيئة الشارقة للكتاب، وقالت: لدينا شوق للعودة للعمل والالتقاء بالأشخاص وقد تحقق ذلك من خلال الأمان الذي حرصت الهيئة على تحقيقه، وسوف أتناول عدة محاور في الجلسة تتحدث عن وضع الناشرات كنشر نسائي من جهة أننا نعد أقلية في هذه المهنة.

وأكد حسن ياغي مدير دار التنوير للنشر والتوزيع أن الكثير من الكتب العربية متوافرة على عشرات المواقع الإلكترونية، وقال: للأسف هناك قوانين ولكنها لا تنفذ ولا توجد مواجهة فعلية للقرصنة التي تترك انعكاساً سلبياً على الثقافة العربية، ولذلك هذه الجائحة تركت تأثيراً على سوق الناشر العربي، ونعد إقامة معرض الكتاب في هذه الفترة فرصة غير عادية.وقال مؤنس حطاب من مؤسسة «أ ب ت ناشرون» من الأردن: أشارك بالمؤتمر للمرة الرابعة على التوالي وبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر فيها، فإن عدد الحضور رائع وهناك تنوع في الشركات ومجموعة كتب جيدة، كما أن الدعم اللوجستي الذي كان قبل المؤتمر قدم معلومات جيدة وواضحة سهلت علينا الحضور واختيار الكتب مسبقاً.

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