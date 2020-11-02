محمد بن جرش يصدر «مختبر الإبداع الأدبي»

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر الباحث الدكتور محمد حمدان بن جرش كتابه الجديد بعنوان «مختبر الإبداع الأدبي- تقنيات الكتابة الإبداعية»، ليضاف إلى إصداراته المتنوعة في عدد من البحور العلمية والأدبية. ويحمل بن جرش الدكتوراه في العلوم الثقافية، ويعد أحد الأدباء البارزين، وهو الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات. ويعد الكتاب أحد إصداراته، التي يسلط فيها الضوء على الكتابة الإبداعية باعتبارها تعبيراً عن الرؤى الشخصية وما تحتويه من انفعالات وما تكشف عنه من حساسية خاصة تجاه التجارب الإنسانية. ويتناول الكتاب الذي يصدر عن دار السعيد للنشر والتوزيع، ويحتوي على 248 صفحة مسارات في مجال الإبداع بأشكاله المتعددة، ويتطرق إليها الكتاب بن جرش في بيان ما تتطلبه من تنمية متواصلة عن طريق اللغة كونها هدفاً أساسياً.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز