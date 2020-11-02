«اتصالات لكتاب الطفل» تعلن الفائزين الخميس المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

تستعد جائزة اتصالات لكتاب الطفل التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها شركة «اتصالات»، للإعلان عن أسماء الفائزين بدورتها الـ 12، في حفل رسمي تعقده (عن بعد) في تمام الساعة 7:00 من مساء يوم الخميس المقبل.

وكان المجلس قد أعلن عن ترشّح 13 كاتباً من 7 دول عربية و11 دار نشر للفوز بالجائزة، من أصل 221 طلب مشاركة وصلتها من 22 دولة عربية وأجنبية، حيث بلغت أعداد المشاركات الخاصة بفئة كتاب العام للطفل 119 مشاركة، فيما حققت فئة كتاب العام لليافعين 40 مشاركة، بينما تقدّم لفئة الكتاب الصامت 12 مشاركة، بينما وصل إجمالي المشاركات المتأهلة إلى 171 طلباً من 93 ناشراً و174 كاتباً، وبلغ عدد رسامي كتب الأطفال 158 رسّاماً، فيما تم استبعاد 50 مشاركة لعدم استيفاء الشروط الخاصة. ورصدت الجائزة لفئاتها مليوناً ومئتي ألف درهم، منها 300 ألف درهم لفئة «كتاب العام للطفل» يتم توزيعها بالتساوي على الناشر والمؤلف والرسام.

كما يحصل الفائز بفئة «أفضل إخراج» على جائزة قدرها 100 ألف درهم، وفئة «الكتاب الصامت» 100 ألف درهم.

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