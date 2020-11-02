«أبوظبي للفنون» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أقامت مؤسسة أبوظبي للفنون، أمس، حفل إطلاق رسمياً لموقعها الإلكتروني بحلته الجديدة ومعرضها الافتراضي، بحضور أعضاء مجلس أمناء المؤسسة وعدد من الدبلوماسيين والشركاء الاستراتيجيين والشخصيات الإعلامية. وجاء إطلاق هذه المنصة الرقمية ضمن مشاريع ومبادرات المؤسسة التي تدعم الفنون بكافة أنواعها وتعزز مساهمة الفن والثقافة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

وعن دور المؤسسة التي تكرس جهدها لدعم الفن والثقافة ومحاكاة طموحات المبدعين والمثقفين ومختلف شرائح المجتمع، قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس الأمناء، إن دولتنا هي عاصمة عالمية للثقافة والانفتاح والتعايش تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب؛ تعزز السلام والتقارب بين الشعوب.

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