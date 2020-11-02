«فزاع لليولة» تكمل عقد المتأهّلين لمنافسات الموسم الجديد

المصدر: دبي - البيان

اكتمل عقد المتأهلين الـ16 للمشاركة في النسخة الـ21 لبطولة فزاع لليولة والنسخة الـ16 من برنامج الميدان، وذلك في ختام الجولة التأهيلية التي أقيمت في المنطقة الثقافية بالقرية العالمية في دبي، في نهاية الأسبوع الماضي، وشهدت مشاركة كبيرة من أكثر من 150 متنافساً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية الذين قدموا أروع العروض ذات الدقة والاحترافية والتميز بما يعكس الرغبة الكبيرة لديهم في التحدي الرئيس هذا الموسم والسعي للفوز بكأس فزاع الذهبية في موسم سيكون استثنائياً بكافة تفاصيله. ورسمت أجواء الجولة التأهيلية البهجة في القرية العالمية من خلال المتابعة الجماهيرية وفقاً لجميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وصحة الجميع، وخصوصاً أن «اليولة» تعد من التقاليد التراثية المرتبطة بمناسبات الفرح والسعادة في المجتمع، وهو ما انعكس على المشاركين والمتابعين الذين وجدوا في عودة الموسم الجديد للبطولة دفعة معنوية واحتفالية بنجاح جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، بوصفها في ريادة الدول على مستوى العالم.

5 تحديات

وأكد عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والذي ترأس بنفسه لجنة التحكيم التي ضمت معه راشد الخاصوني، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في جعل الحدث أكثر شمولية والحرص على ترسيخ الموروث الشعبي النابع من الهوية الوطنية في الشباب المشاركين، أسهمت في رفع حدة المنافسات وجعل المتقدمين على أهبة الاستعداد والتحضير لأكثر من مجرد الاستعراض بالسلاح التقليدي، وخصوصاً أن التفوق في النهاية سيكون للأداء العام للمشارك في خمس فئات رئيسة مع إلغاء التصويت.

وأوضح ابن دلموك، أن اليولة ما زالت العنصر الرئيس في المنافسات، ولكن في هذه النسخة سيكون هناك 5 تحديات يحصل فيها المشارك على نسبة من علامته من المجموع العام، من خلال إقامة مسابقة أدبية وثقافية «يتم فيها إلقاء الشعر»، ومسابقة رياضية تراثية للرماية المباشرة على أرض الميدان باستخدام بندقية ضغط هواء «مسجبة» لإسقاط الصحون بأسرع وقت ممكن، ومسابقتين غير مباشرتين خارج الميدان ترتبطان بالتراث، وهما سباق الخيل وسباق الهجن، حيث سيتم تدريب المشاركين بواسطة نخبة من مدربي اسطبلات الخيول والمضمرين، وبالطبع التحدي الخامس يتمثل في اليولة على خشبة مسرح الميدان.

المتأهلون

ضمت قائمة المتأهلين الـ16 في ختام الجولة، كلاً من: جمعة عبيد آل علي «بطل النسخة الماضية» من أم القيوين، زايد علي الأحبابي من أبوظبي، حميد سلطان الشامسي من عجمان، عبيد سالم محمد من عجمان، مكتوم المنصوري من دبي، حمدان فرحان الأحبابي من العين، مكتوم مانع الشامسي من دبي، محمد ظافر الأحبابي من العين، عبدالله حميد النقبي من رأس الخيمة، محمد عبدالله بن دلموك من دبي، سعود إبراهيم النقبي من الشارقة، أحمد عبدالله الحرسوسي من دبي، نهيان سعيد اليماني من الفجيرة، محمد حمد النعيمي من العين، محمد سالم العامري من العين وراشد سعيد المنصوري من دبي.

يتواصل برنامج الميدان في نسخته الـ16 هذا الموسم والذي يعرض بطولة فزاع لليولة، من خلال بث مباشر مساء كل جمعة على قناة سما دبي وإذاعة الأولى، انطلاقاً من بداية شهر ديسمبر المقبل.

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