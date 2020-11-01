عملية نصب واحتيال.. "مصباح علاء الدين" بـ 41 ألف دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع رجل في فخ عملية نصب محكمة، ودفع مبلغا ضخما مقابل شراء "مصباح علاء الدين"، وذلك في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات الهندية اعتقلت رجلين بسبب عملية نصب بعشرات الآلاف من الدولارات، بحق طبيب اشترى منهما المصباح الأسطوري القتبس من روايات ألف ليلة وليلة.

وكان الرجلان قد أقنعا طبيبا بأنهما يملكان المصباح، وأنه حقيقي ويساعد على استحضار الأرواح.

جدير بالذكر أن الطبيب دفع أكثر من 41 ألف دولار للحصول على مصباح علاء الدين، قبل أن يكتشف الخدعة ويبلغ السلطات، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقال الطبيب: "أقنعني الرجلان بأن هذا المصباح به جني وأنه بالفعل مصباح علاء الدين، خلال إحدى زياراتي لعلاج أمهما المريضة".

وأوضح الطبيب المخدوع أن شخصية علاء الدين ظهرت معهما في إحدى الزيارات، ليكتشف لاحقا أن الشخصية كانت أحد المحتالين مرتديا زي الشخصية الفلكلورية.

ونجح الرجلان بخداع الطبيب وإقناعه بأن المصباح سيجلب له الغنى والصحة والحظ الجيد، وهو ما دفعه لشرائه بمبلغ ضخم.

وقالت السلطات إن الرجلين متهمان بخداع عدد آخر من العائلات الهندية في عمليات نصب مختلفة.

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