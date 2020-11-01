صدور العدد الجديد من مجلة «الشارقة الثقافية»

المصدر: الشارقة - البيان

صدر أخيراً العدد (49) لشهر نوفمبر من مجلة «الشارقة الثقافية» التي تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، حيث جاءت الافتتاحية بعنوان (الوعي الثقافي والتاريخي) عادّة أنّ الأمة التي لا تقرأ هي أمة بلا وعي، بل هي أمة بلا حاضر ولا مستقبل.

أمّا مدير التحرير نواف يونس فرأى في مقالته التي حملت عنوان (أوراق من الذاكرة – رسائل.. بلا عنوان) أن التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة لم تقدر على تعويضنا عن تلك اللحظات المفعمة بالترقب والانتظار والفرح، التي كانت تحملها تلك الرسائل البريدية، وباتت من ذكريات الماضي الجميلة.

واستكمل يقظان مصطفى كتاباته في إلقاء الضوء على إنجازات الحضارة العربية متوقفاً هذه المرة عند علم الأصوات النطقي عند العرب، وغاص د. ربيع أحمد سيد أحمد في سيرة عميد المستعربين الإسبان أميليو غارسيه غوميث الذي قام بترجمة العديد من المؤلفات العربية إلى اللغة الإسبانية، فيما استعرض مصطفى الحفناوي تجربة الشاعرة الأمريكية لويز جليك التي تعد المرأة السادسة التي تتوج بجائزة نوبل للآداب.

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