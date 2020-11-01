نجمة "يوميات جميل وهناء" تفاجئ جمهورها بالاعتزال

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأت الفنانة السورية رباب كنعان جمهورها في الوطن العربي، أمس، بإعلان اعتزالها الفن بشكل نهائي، دون أن توضح السبب الذي دعاها إلى الإقدام على هذه الخطوة.

وقالت كنعان، في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن اعتزالي".

وأحدث الخبر تفاعلاً واسعاً بين متابعيها الفنانة ومحبيها، وسط استغراب من بشأن هذا القرار، خاصة أنها لم تمهد له مسبقاً أو تشير إلى أنها تفكر في الأمر، وتمنوا لها التوفيق والنجاح في حياتها.

برعت كنعان في الأدوار الاجتماعية والتراجيدية والرومانسية، إلى جانب نجاحها في الكوميديا، وشاركت في عدد من الأعمال التي تصوِّر البيئة الشامية.

ومن أبرز أدوارها الفنية شخصية "وردة" في مسلسل "​يوميات جميل وهناء​" الذي حظي بشعبية كبيرة، إضافة إلى غيرها من الأعمال، مثل "الإخوة"، "الخطوات الصعبة"، "سر الكنز"، "أحلام لا تموت".

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