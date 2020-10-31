ينجو من الموت مرتين خلال ثوان معدودة

المصدر: البيان الإلكتروني

في واقعة نادرة نجا أحد المشاة في مدينة بيسك الروسية مرتين من الموت خلال بضع ثوان عندما اصطدمت سيارتين ببعضهما مما تسبب بسقوط عمود كهرباء.

وبحسب روسيا اليوم التقطت كاميرات المراقبة حادثاً مرورياً بمشاركة سيارتين وأحد المشاة تمكن من الابتعاد عنهما في بضع ثوان. وكسرت إحدى السيارتين عمود الكهرباء الذي كاد أن يسقط على الشخص المترجل ولكن لحسن الحظ استطاع الرجل تفادي الخطر هذه المرة أيضا.

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