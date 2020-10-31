رسالة مؤثرة من طالب للمعلمة المصرية المتوفاة في طابور الصباح

المصدر: البيان الإلكتروني

ودع طالب بالصف السادس الابتدائي بمصر معلمته التي توفيت في طابور الصباح اليوم برسالة مؤثرة أبرز فيها دور المعلم وقيمته المعنوية والأدبية والعلمية.

وكتب الطالب لمعلمته نبيلة عبدالقادر التي توفيت، صباح اليوم السبت، أثناء طابور الصباح بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بقرية أويش الحجر بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، كلمات عبر فيها عن مكنون حبه لمعلمته التي علمته الخط بالقلم وغرست فيه الحب .

وقام أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمدرسة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر صورة الرسالة التي كتب الطالب ، قائلًا: "اليوم الأخير لستة.. الأستاذة نبيلة.. أفضل مدرسة عندي.. البقاء لله.. والتاريخ 31/10/ 2020.. الله يرحمك يا أستاذة نبيلة ويغفر لك ذنوبك.. من غيرك مكناش طلعت لسنة ستة 6/1".

وأضاف الطفل الصغير بحسب صحيفة الوطن المصرية: "من غيرك مكناش عرفنا الإذاعة.. من غيرك مكناش تعلمنا الخط.. من غيرك مكناش عملنا مسابقات.. من غير الأستاذة نبيلة مكناش اتعلمنا حاجة".

وكانت نبيلة عبد القادر أبو المعاطي خيال، 58 عامًا، والمقيمة بقرية كفر الشنهاب، والمعلمة بمدرسة عمر بن الخطاب توفيت صباح اليوم في بداية اليوم الدراسي أثناء تواجدها في طابور الصباح، وكان شهود العيان قد أكدوا أن "نبيلة" سقطت فجأة على الأرض أثناء وقوفها في الطابور، وقام زملاؤها بنقلها إلى مركز طب الأسرة، لكن الأطباء أكدوا أنها توفيت نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية إثر السكتة القلبية، وأوضح شهود العيان أنه لم يظهر على "نبيلة" أي أعراض قبل وفاتها.

وكان محافظ الدقهلية، قد كلف علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، بالإسراع في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمعلمة المتوفاة، بالإضافة إلى المبادرة بسرعة صرف كافة المستحقات المالية الخاصة بها، على أن تعتبر وفاتها إصابة عمل، وذلك حرصًا على أن يحصل أسرتها وذويها على كافة الحقوق والمستحقات.

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