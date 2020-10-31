وفاة معلمة خلال طابور الصباح في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت معلمة مصرية بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بقرية أويش الحجر، التابعة لمركز المنصورة شمال شرق مصر، اليوم السبت، وفاة معلمة، بعد تعرضها لسكتة قلبية خلال طابور الصباح.

وتلقى اللواء رأفت الفقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى المنصورة العام بوصول معلمه جثة هامدة بحسب مواقع مصرية.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتوفية تدعى نبيلة عبدالقادر أبو المعاطى خيال 59 عامًا، مقيمة بكفر الشنهاب، معلمة فصل بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية.

وبالفحص تبين أن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية، أدت إلى إصابتها بسكتة قلبية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة.

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