اعتقال صيني ألقى أموالاً طائلة من الطابق الـ 30

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت قوات الأمن الصينية القبض على رجل عشريني ألقى كمية كبيرة من الأموال الورقية من نافذة شقته إلى الشارع، مما أدى إلى حدوث فوضى في الشارع وفي الحركة المرورية.

وقالت المتحدث باسم شرطة مدينة تشونغتشينغ "جنوب غربي الصين" إنها احتجزوا الرجل بعد أن نثر كمية كبيرة من الأوراق النقدية من نافذة شقته في الطابق الـ30. بينما يُزعم أن هذا التصرف جاء بعد تناوله كمية كبيرة من مادة الميثامفيتامين المخدرة. وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

وقالت الشرطة إن الشاب البالغ من العمر 29 عاما كان في حالة نشوة بعد تعاطي المخدرات في شقته في الطابق 30 من المبنى، عندما بدأ في إلقاء النقود من النافذة الى الشارع، مما أدى الى عرقلة حركة السير بعد أن أوقف السائقون سياراتهم وسط الشارع وذهبوا لالتقاط الأوراق النقدية.

وعلى الإثر، تم استدعاء الشرطة واعتقل الرجل. وقالت الشرطة في بيان إنه احتجز بتهمة تعاطي المخدرات ويخضع للتحقيق وسيتلقى العلاج.

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