سأله الشرطي عن الرخصة فسأله عن الكمامة.. طفل مصري يقود سيارة بطريقة جنونية "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يكتف طفل مصري بمخالفة قيادة السيارة بدون رخصة وبطريقة جنونية، بل تعدى ذلك إلى السخرية من الشرطي الذي قبض عليه وسأله عن رخصة القيادة فسأله الطفل متهكما عن الكمامة.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "اليوم السابع" إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة، ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة، وأثناء محاولة الشرطي إيقافه أسرع بالسيارة، ما أسفر عن اصطدام الشرطي بالسيارة وسقوطه أرضا.

وتشير الصحيفة إلى أن رجال الأمن يحاولون تحديد مكان الواقعة وتاريخها.

ولاقى تماسك رجل الشرطة في التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض على الطفل، ومعاقبة من سمح له بقيادة السيارة.

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