قرية تمنح 20 ألف يورو لمن فوق الـ 40

المصدر: البيان الإلكتروني

تحاول كل دولة جاهدة أن تستغل طاقات شبابها ورجالها ونسائها للتقدم بشتى الطرق، ولكن هناك بعض الدول التي تعاني من النسبة الكبيرة من كبار السن والأطفال.

لذلك تسعى بعض الدول على تحفيز هؤلاء الشباب على العمل والإنتاج داخل بلدتهم، بل وجذب الشباب من جميع أنحاء الدول لرفع المستوى الاقتصادي للقرية أو الدولة بصفة عامة.

على رأس تلك الدول القرية الإيطالية «سانتو ستيفانو دي سيسانيو» التي تبعد عن العاصمة روما، ويبلغ سكانها 115 نسمة، نصفهم كبار سن غير قادرين عن الإنتاج.

لذلك قررت القرية عمل حوافز ومكافآت لجذب الشباب للعمل داخل القرية، وفقا« لسكاي نيوز»؛ تتألف تلك الجوائز من أجر شهري للسنوات الثلاث الأولى، يصل إلى 8000 يورو، أو ما يعادل 7200 جنيهًا استرليني سنويا، بالإضافة إلى تقديم منحة لمرة واحدة قدرها 20000 يورو، نحو 18000 جنيه استرليني، لأي شخص يبدأ نشاطًا تجاريًا جديدًا داخل القرية، بينما تتضمن الصفقة الحصول على عقار مستأجر ولكن لم يتحدد ثمن الإيجار حتى الآن.

وتحصل على هذه الامتيازات والمكافأة يجب ألا يقل عمرك عن 40 عامًا وتتمتع بصحة جيدة وقادر على العمل، وبالنسبة لغير الإيطاليين أو الأوروبيين، هو القدرة على الحصول على إقامة في الدولة الأوروبية المتوسطية ، ومن ضمن الشروط الإقامة في القرية لمده 5 سنوات بعد الاتفاق على شروط الصفقة .

وتسعى كثير من القرى الإيطالية على تنمية اقتصادها من خلال جذب كثير من الشباب لعمل مشروعات للحد من مستوى الفقر داخل القرية.

وحال قرية «سانتو ستيفانو دي سيسانيو» كحال قرية «ساليمي» بإيطاليا، التي كانت تعاني من عدم وجود بنية تحتية جيدة، أدت إلى تصدع المنازل وجعلتها غير صالحة للاستخدام الآدمي، فقرر رئيس البلدة بيع المنازل في مزاد علني مقابل واحد يورو.

ويذكر أن منذ إعلان قرية «ساليمي» لهذا العرض، تقدم أكثر من 1500 شخص لشراء المنازل بالقرية وذلك وفقا لكلام لسانتافيكا رئيس البلدية عبر قناة «سي إن إن تراڤيل».

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