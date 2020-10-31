مؤتمر الناشرين ينطلق غداً بمشاركة 317 ناشراً

المصدر: الشارقة - البيان

بمشاركة 317 ناشراً، و33 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، تنطلق غداً، الدورة العاشرة من مؤتمر الناشرين الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 1 وحتى 3 نوفمبر على هامش فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تقام من 4 حتى 14 نوفمبر. ويناقش المؤتمر على امتداد ثماني جلسات حوارية أبرز القضايا والتحديات التي تواجه صناعة النشر في الوطن العربي والعالم في ظلّ تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، ويستعرض دور وسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات الافتراضية في تعزيز التواصل بين الناشرين والقراء حول العالم. وسيتم نقل وقائع المؤتمر وما يتضمنه من جلسات وفعاليات نقاشية عبر موقع التواصل المرئي (زووم).

كلمة افتتاحية

ويشهد الحدث في يومه الأول كلمة افتتاحية يلقيها أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، يعقبها برنامج فعاليات يقوده نخبة من الخبراء والمتخصصين، حيث سيتم عقد جلسة بعنوان «نظرة على واقع صناعة النشر في العالم: النمو في ظل أزمة كورونا»، التي تناقش سبل مواجهة التحديات التي فرضتها أزمة كورونا، فيما تتمحور الجلسة الحوارية الثانية حول سبل تكيّف صناعة النشر مع متطلبات المستقبل ودور الفعاليات الافتراضية ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز التواصل بين الناشرين والقراء في العالم.

ويبحث المؤتمر في جلسته الأخيرة التي تحمل عنوان «البحث عن جمهور جديد للكتب المترجمة»، آلية الوصول إلى قرّاء جدد للإصدارات المترجمة، تليها جلسة تعرّف بآلية المشاركة في منحة الترجمة التي يخصصها معرض الشارقة الدولي للكتاب للمشاركين في المؤتمر، والبالغ قدرها 300 ألف دولار أمريكي.

من جهة ثانية خصصت إدارة المعرض حزمة من الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، التي سيتم تطبيقها طيلة أيام الدورة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن الإجراءات التي تنسجم مع قرارات الدولة، توفير بوابات تعقيم، وماسحات حرارية موزعة على جميع مداخل مركز إكسبو، بالإضافة إلى تعقيم قاعات وأروقة المعرض لمدة 5 ساعات يومياً.

وتشمل الإجراءات إلزام المشاركين والزوّار بارتداء الأقنعة، حيث سيتم توفيرها مجاناً أيام المعرض.

كما تم تخصيص نظام إلكتروني ذكي لإدارة وتنظيم الزيارات للمعرض ودور النشر على أربع فترات خلال اليوم، عبر منح الزوّار (سواراً) بألوان مختلفة تحدد فترة تواجدهم في المعرض، بناءً على تسجيلهم عبر الموقع الإلكتروني registration.sibf.com.

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