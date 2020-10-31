عبد الله بن زايد يدعو الفنانين لبرنامج الإقامة الفنية

المصدر: دبي - البيان

دعا سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في تغريدة لسموه على حسابه الرسمي على تويتر، جميع الفنانين إلى التقدم لبرنامج المجمّع الثقافي للإقامة الفنية 2021، جاء فيها:

«يحدثنا الفنان المقيم غانم مبارك عن مسيرته الحياتية والإبداعية كرسّام جنائي وفنان يستلهم الحالة البشرية في عمله وفنه. كما يحدثنا عن تأثير الفن على علاقته بوالده. ندعو جميع الفنانين إلى التقدم لبرنامج المجمّع الثقافي للإقامة الفنية 2021. تقبل طلبات التقدم للالتحاق للبرنامج لغاية 15 نوفمبر 2020. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط في البايو».

وكانت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثالثة من برنامج المجمّع الثقافي للإقامة الفنية لموسم 2021، التي تقام في مقر المجمّع الثقافي بأبوظبي، إذ تقبل طلبات التقدم للالتحاق بالبرنامج حتى 15 نوفمبر المقبل، ويستمر لمدة ستة أشهر، ويمثل منصة لصقل مهارات الفنانين المحترفين، وتعزيز قدراتهم من خلال توفير استوديو وموارد فنية متخصصة لتدريبهم، كما يُمكّن البرنامج الفنانين من إنتاج وعرض الأعمال الفنية داخل المجمّع الثقافي. ويُشار إلى أن هناك لجنة مختصة ستختار 10 فنانين من بين المتقدمين، لتبدأ بعدها الإقامة، إما خلال الفترة الأولى من 25 يناير إلى 20 يونيو المقبلين، أو الثانية من 25 يونيو المقبل إلى 20 يناير 2022.

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