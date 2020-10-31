«رؤى فى الأدب والفن» .. مقالات متنوعة

المصدر: القاهرة - البيان

«رؤى فى الأدب والفن» واحد من الإصدارات الحديثة في سوق الكتب للمؤلف الدكتور سليمان العطار، حيث يحتوي الكتاب على مجموعة من المقالات المتنوعة للمؤلف لها رابط موضوعي يتمثل في علاقة الشعر بالغناء والفن الإسلامي ومجال القص الشعبي والثقافة والأدب الشعبي بشكل عام، إضافة لرؤية لمسار الحضارة وتعاملها مع العالم. وكتب العطار في مقالاته عن نجيب محفوظ وأدبية التاريخ والخطابية في الشعر العربي والتصوف والأدب وتناول الإبداع عند العرب بين اللغة والأدب.

والكتاب منقسم إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول بعنوان نظرات في القص والشعر، والفصل الثاني ثقافة وفلكلور، أما الفصل الثالث فجاء بعنوان بين الأدب والفن. وقد تناول المؤلف الفولكلور من زوايا عدة وأهمها: الحروب ومذاهب الأمم وألف ليلة وليلة، كما تناول الأدب الشعبي في مقال مهم عن الأدب بين العامية والفصحى، وتناول الأمثال الشعبية وعلاقتها بالتكنولوجيا. ثم تناول العلاقة بين الفن والدين في مجموعة مقالات عن الفن الإسلامي وعالمية المتلقي وبين عالمية الشعرية وعالمية الفن في الإسلام.

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