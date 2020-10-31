فيلم مصري قصير ينال ذهبية من «كان السينمائي»

المصدر: دبي ـ البيان

حصد الفيلم المصري القصير «ستاشر» للمخرج والسيناريست سامح علاء، جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي، وفي هذا الصدد، قال المنتج محمد تيمور إن الجائزة تاريخية بكل المقاييس، مؤكداً إيمانه بموهبة المخرج سامح علاء، قائلاً: «إنه يقدم سينما مختلفة»، كما عبر عن سعادته بتجربة التعاون مع المنتجين مارك لطفي وفريق عمل فيج ليف. وكان فيلم «ستاشر» قد حصد من قبل جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، كما حصل على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة والثلاثين، والذي يعد الأهم في بلجيكا ومن أهم المهرجانات الفرانكفونية في أوروبا. وتميز المخرج سامح علاء في هذا الفيلم، بقدرته على تكثيف الحبكة الدرامية، وتكوينات الفيلم، إلى جانب سرد قصة مركبة بتلقائية.

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