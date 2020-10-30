بلد يمنح 1300 دولار لكل مولود اسمه محمد

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت جمهورية الشيشان منح كل مولود جديد يُسمى على اسم النبي محمد "صلى الله عليه وسلم" مائة ألف روبل روسي، أي ما يعادل 1300 دولار أمريكي تقريبًا.

يأتي هذا بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف في البلاد. وسيسري هذا العطاء على المواليد في الشيشان الذين ولدوا خلال يومي 28 و29 من شهر أكتوبر الجاري.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن أحمد حاج قديروف، أمين الصندوق العام الإقليمي في الشيشان، قوله إنه سيتم دفع مائة ألف روبل لكل مولود حديث اسمه محمد تيمنًا بالرسول الكريم محمد، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وبدوره، أشار أحمد دوداييف، وزير الإعلام والصحافة في الحكومة الشيشانية، بالقول إلى أن "الحدث الخيري جاء ليتزامن مع المولد النبوي الشريف، حيث ستحصل كل عائلة ترزق بمولود في الفترة بين 28 و29 أكتوبر، وتطلق اسم النبي أو اسم أحد أفراد آل البيت والصحابة، على 100 ألف روبل مكافأة".

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