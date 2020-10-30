ثقافات العالم تتحاور في «الشارقة الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة - وام

تلتقي على أرض إمارة الشارقة، 73 ثقافة وحضارة، في حوار يتواصل على مدار 11 يوماً في مركز إكسبو الشارقة، حيث يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة»، 1024 ناشراً، يعرضون بأكثر من 30 لغة من حول العالم، و80 ألف عنوان جديد ومؤلف في مختلف الحقول العلمية والإبداعية والأدبية.

ويعقد المعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 4 وحتى 14 نوفمبر المقبل، جميع فعالياته المصاحبة عن بُعد، عبر منصة «الشارقة تقرأ»، وذلك انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، فيما تبقى أبواب المعرض مفتوحة أمام زوّاره من عشّاق الكتاب، للوصول إلى عناوينهم المفضلة، وزيارة دور النشر عن طريق التسجيل في موقع الهيئة التالي: registration.sibf.com.

وخصصت إدارة المعرض، خمس نقاط استعلام موزعة على قاعات المعرض الست، بهدف تسهيل مهمة وصول الزوّار للكتب ودور النشر المشاركة، حيث جمع المعرض هذا العام، ناشرين من مختلف بلدان العالم، تصدرت مشاركاتهم مصر بـ 202 دار نشر، تليها الإمارات بـ 186 داراً، ولبنان بـ 93 داراً، وسوريا بـ 72 داراً، والسعودية بـ 46 داراً.

أما دور النشر الأجنبية، فتتصدرها المملكة المتحدة المشاركة بـ 39 داراً، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 29 داراً، إضافة لـ 13 داراً من إيطاليا، و12 داراً من فرنسا، و8 دور نشر من كندا.

وقالت خولة المجيني منسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب: مشاركة هذا العدد الكبير من دور النشر، في ظل الظروف العالمية الراهنة، يعكس إدراك الناشرين لأهمية معرض الشارقة الدولي للكتاب، ودوره في تعزيز صناعة الكتاب، ويؤكد ثقتهم بجهوزية إمارة الشارقة، لتنظيم واحدٍ من أكبر ثلاثة معارض للكتاب في العالم، بأعلى معايير السلامة والوقاية، حيث اتخذنا سلسلة من الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الزوار والمشاركين.

واتخذت الهيئة، حرصاً على سلامة وصحة الزوار والمشاركين، جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تنسجم مع قرارات وتوجهات الدولة، كما أعدت بروتوكولاً صحياً، وزعته على شكل كتيب للناشرين، بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، إلى جانب تشديد الهيئة على ضرورة التزام جميع الزوّار والناشرين، بالإجراءات الوقائية المتبعة، وتطبيق سياسة التباعد الجسدي، وارتداء الأقنعة الطبية، وغيرها من مستلزمات الوقاية العامة.

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