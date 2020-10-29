نجل فنانة شهيرة : "والدتي مصابة بالزهايمر ومحدش بيسأل عليها "

المصدر: البيان الإلكتروني

قال شريف أحمد عبد الحليم، إن والدته الفنانة عايدة عبد العزيز والتي تبلغ من العمر 90 سنة أصيبت بالزهايمر بعد وفاة والده الفنان أحمد عبد الحليم.

وأضاف عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى الأربعاء، أن والدته تنسى الأحداث القريبة والجديدة وتتذكر فقط الأحداث القديمة والبعيدة وأن حالتها الراهنة مستقرة، لافتًا إلى عدم سؤال أحد عليها في الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي وفق صحف مصرية.

وأشار إلى نسيان والدته لوفاة والده وسؤالها عنه باستمرار وشعورها بالحزن مجددا فور إخبارها بوفاته منذ سنين، لافتًا إلى إصابة والدته بكسر في الحوض مؤخرا.

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